Российские бойцы, освобождавшие Новоэкономическое в ДНР, рассказали, как боевики ВСУ прикрываются мирными жителями. При этом наши военнослужащие, как сообщил помощник гранатометчика Асылбек Шуенбеков, берегут жизни гражданских.

Он пояснил, что расчет БПЛА всегда следит, в какие дома заходят мирные жители, чтобы бойцы не нанесли по нему удар.

«Чтобы в случае чего, когда мы идем, нам сказали: осторожно, там мирняк. Чтобы не получилось, что на шорох какой-нибудь мы гранату кинем. А ВСУ прикрываются мирным населением», - комментирует Асылбек Шуенбеков.

Когда штурм начался, боевики попытались сбежать. Убегающих догоняли наши FPV-дроны. На опубликованных кадрах - уничтожение внедорожника и бронетранспортера украинских националистов.

Ранее МО РФ показало кадры боев за Новоэкономическое. Освободив населенный пункт, наши бойцы взяли под контроль пути снабжения гарнизона ВСУ и создали условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.