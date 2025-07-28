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Бойцы рассказали, как боевики ВСУ прикрываются мирными жителями

При этом российские военнослужащие берегут жизни гражданских.
Павел Кольцов 2025-07-28 06:10:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские бойцы, освобождавшие Новоэкономическое в ДНР, рассказали, как боевики ВСУ прикрываются мирными жителями. При этом наши военнослужащие, как сообщил помощник гранатометчика Асылбек Шуенбеков, берегут жизни гражданских.

Он пояснил, что расчет БПЛА всегда следит, в какие дома заходят мирные жители, чтобы бойцы не нанесли по нему удар.

«Чтобы в случае чего, когда мы идем, нам сказали: осторожно, там мирняк. Чтобы не получилось, что на шорох какой-нибудь мы гранату кинем. А ВСУ прикрываются мирным населением», - комментирует Асылбек Шуенбеков.

Когда штурм начался, боевики попытались сбежать. Убегающих догоняли наши FPV-дроны. На опубликованных кадрах - уничтожение внедорожника и бронетранспортера украинских националистов.

Ранее МО РФ показало кадры боев за Новоэкономическое. Освободив населенный пункт, наши бойцы взяли под контроль пути снабжения гарнизона ВСУ и создали условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ДНР #освобождение #мирные жители #наш эксклюзив #Новоэкономическое
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