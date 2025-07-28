В Париже завершился девятичасовой допрос Дурова

В Париже завершился допрос основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает ТАСС.

Парижский суд допрашивал бизнесмена более девяти часов. При этом до сих пор неизвестно, по какому именно делу.

На выходе Дуров отказался отвечать на вопросы журналистов, сел в такси и уехал в сопровождении своих адвокатов.

Завершившийся допрос стал уже вторым для Дурова, который на данный момент проживает в Дубае.

Ранее Дуров заявил, что власти Франции препятствуют прогрессу и свободе слова.

Напомним, в августе 2024 года Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже под Парижем. Его обвинили в целом ряде нарушений, связанных с основанным им популярным мессенджером. В конце того же месяца его отпустили под залог, а в начале декабря предпринимателя допросили по существу следственным судьей.

Кроме этого, ему запретили покидать страну, обязав его отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации два раза в неделю. В марте французские власти разрешили ему улететь в Дубай на несколько недель.