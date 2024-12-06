AFP: Дуров впервые выступил в парижском суде

Основатель платформы-мессенджера Telegram Павла Дурова впервые выступил в суде Парижа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на ближайший к делу источник.

Парижский суд продолжает расследовать уголовное дело Павла Дурова о возможной причастности мессенджера Telegram к преступным действиям.

Сам Дуров заявил, что «доверяет французскому правосудию», но не стал отвечать на комментарии о ходе дела и обвинения против него.

Напомним, что в августе основателя социальной сети Вконтакте и платформы-мессенджера Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Правохранители посчитали, что предприниматель может быть причастен к совершению тяжких преступлений.

В команде мессенджера Telegram его арест назвали абсурдом. Коллеги Дурова заявили, что платформа и ее владелец не несут ответственность за злоупотребление мессенджером некоторыми пользователями.