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AFP: Дуров впервые выступил в парижском суде

Парижский суд продолжает расследование дела Дурова о причастности Telegram к преступным действиям.
Таисия Кваша 2024-12-06 21:56:11
© Фото: lukomore.org Global Look Press

Основатель платформы-мессенджера Telegram Павла Дурова впервые выступил в суде Парижа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на ближайший к делу источник.

Парижский суд продолжает расследовать уголовное дело Павла Дурова о возможной причастности мессенджера Telegram к преступным действиям.

Сам Дуров заявил, что «доверяет французскому правосудию», но не стал отвечать на комментарии о ходе дела и обвинения против него.

Напомним, что в августе основателя социальной сети Вконтакте и платформы-мессенджера Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Правохранители посчитали, что предприниматель может быть причастен к совершению тяжких преступлений.

В команде мессенджера Telegram его арест назвали абсурдом. Коллеги Дурова заявили, что платформа и ее владелец не несут ответственность за злоупотребление мессенджером некоторыми пользователями.

#в стране и мире #Франция #Париж #арест #Telegram #Допрос #павел дуров
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