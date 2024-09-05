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Во Франции раскрыли новые подробности ареста Дурова в аэропорту

В ожидании решения суда Павел Дуров будет проживать в Париже по единственному адресу и дважды отмечаться в полиции.
Ян Брацкий 2024-09-05 10:18:28
© Фото: lukomore.org, Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров успел забрать свой багаж и пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже до того, как был остановлен сотрудниками полиции. Бизнесмена сопровождали помощница и телохранитель, передает французский телеканал TF1.

По информации журналистов, Дуров и его спутники в момент задержания ожидали проверки своих документов у стойки. Сотрудники пограничной службы подошли к Дурову и попросили его вместе с сопровождающими пройти с ними. После чего Дурову зачитали его права и взяли под стражу, пишет Life.

«Он не мог в это поверить», - сообщил источник телеканала.

Ранее стало известно, что прокуратура Парижа обнародовала обстоятельства дела Дурова. Его расследование может занять несколько месяцев. Все это время бизнесмен будет жить по одному адресу. Кроме того, он будет обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в Париже. Его обвиняют как соучастника преступлений, которые совершены с использованием Telegram. Якобы администрация социальной сети не отвечала на запросы судебных органов Франции.

#в стране и мире #Париж #ле-бурже #Задержание #Telegram #Дуров
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