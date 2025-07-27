Отношения России и Венгрии носят честный характер и основаны на взаимоуважении, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество с Москвой выгодно Будапешту. Без российских энергоресурсов Венгрия не смогла бы поддерживать низкие расходы на коммунальные услуги.

Венгрия открыта для обсуждения всех вопросов с Россией, сказал Сийярто. Он отметил профессиональное сотрудничество с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что они хорошо знают друг друга и готовы к прямому обсуждению вопросов.

Сийярто отметил, что в Европе его будут критиковать за хорошие отношения с Лавровым, но министр, по его словам, не видит смысла лгать об этом.

Венгрия выступает против принятия Украины в Евросоюз и не оказывает Киеву военную помощь. Будапешт призывает к мирному урегулированию украинского конфликта.