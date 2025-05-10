В Европе некоторые лидеры не желают наступления мира на Украине. Это связано с их опасениями, что в таком случае придется отвечать за свою ошибочную стратегию. Таким мнением поделился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в беседе с газетой Neue Zürcher Zeitung.

«Европейские политики не хотят, чтобы война на Украине закончилась», - заявил он швейцарскому изданию.

В то же время он отметил, что его страна рада возвращению президента США Дональда Трампа в Белый дом. Будапешт считает, что только этот политик сможет разрешить украинский конфликт, добавил Сийярто.

Первого мая сообщалось мнение бывшего советник Трампа по национальной безопасности Майкла Уолтца, что стороны украинского конфликта «все ближе» к соглашению. Для этого обеим сторонам следует прекратить боевые действия, считает он.