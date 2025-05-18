Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал не пускать Украину в Евросоюз, назвав ее самой коррумпированной страной, и выразил опасение, что она станет источником преступности для других государств.

«Это страна, из которой сотни тысяч рабочих наводнили бы венгерский рынок труда. Если мы пустим их в Европейский союз, то он станет местом, где появится украинская мафия», - сказал Сийярто, выступая на встрече правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» в Будапеште.

Глава венгерского МИД отметил, что членство Украины в ЕС может привести к прямому конфликту между Россией и «украинско-европейского союза». Он заключил, что Киев не готов к присоединению к ЕС «ни в одном аспекте».

Напомним, ранее в Венгрии подсчитали, что интеграция Украины в европейское объединение обойдется региону в €2,5 трлн и потребует значительных ресурсов в дальнейшем. р=Ранее в Европе неоднократно выражали мнение, что Украина не сможет стать членом ЕС до окончания конфликта.