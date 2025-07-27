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Вучич рассказал, что Си Цзиньпин пообещал выполнить любую его просьбу

Президент Сербии был шокирован от такого заявления и попросил его открыть какую-нибудь фабрику.
Дарья Ситникова 2025-07-27 07:42:00
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин, находясь на праздновании 80-летия Победы в Москве, пообещал выполнить любую просьбу сербского лидера. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мне Си Цзиньпин сказал,... когда мы были в Москве.: Назови, что хочешь, получишь все, что просишь», - процитировал председателя КНР сербский лидер.

Вучич был шокирован от такого заявления и попросил его открыть какую-нибудь фабрику, отмечает агентство.

Ранее министр иностранных дел страны Марко Джурич заявил, что Сербия хочет равноправного положения внутри Евросоюза и не желает альтернативы европейской интеграции. Сербский министр по вопросам европейской интеграции Неманья Старович сообщил же, что страна готова поддержать санкции ЕС против России в случае непосредственного вступления республики в объединение.

#в стране и мире #Вучич #Цзиньпин #просьба
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