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В Сербии заявили о большом желании вступить в ЕС

Ранее сообщалось, что Сербия готова поддержать антироссийские санкции Евросоюза при непосредственном вступлении страны в объединение.
Виктория Бокий 2025-07-27 00:17:57
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Сербия хочет равноправного положения внутри Евросоюза и не желает альтернативы европейской интеграции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Марко Джурич.

Глава сербского МИД также отметил важность того, чтобы регион показал ЕС и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях, как и о сотрудничестве в области внешней политики и безопасности.

«Сербия не желает альтернативы европейской интеграции, но желает равноправного участия и равноправного голоса внутри ЕС», - говорится в сообщении пресс-службы МИД в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Сербия готова поддержать санкции Евросоюза против России только перед непосредственным вступлением страны в объединение. Кроме того, по словам сербского министра по вопросам европейской интеграции Неманья Старовича, официальный Белград поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

#Сербия #ЕС #вступление в ЕС #мид сербии #Марко Джурич
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