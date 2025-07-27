В Сербии заявили о большом желании вступить в ЕС

Сербия хочет равноправного положения внутри Евросоюза и не желает альтернативы европейской интеграции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Марко Джурич.

Глава сербского МИД также отметил важность того, чтобы регион показал ЕС и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях, как и о сотрудничестве в области внешней политики и безопасности.

«Сербия не желает альтернативы европейской интеграции, но желает равноправного участия и равноправного голоса внутри ЕС», - говорится в сообщении пресс-службы МИД в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Сербия готова поддержать санкции Евросоюза против России только перед непосредственным вступлением страны в объединение. Кроме того, по словам сербского министра по вопросам европейской интеграции Неманья Старовича, официальный Белград поддерживает вступление Украины в Евросоюз.