В Сербии заявили, что поддержат санкции против РФ при вступлении в ЕС

Сербия готова поддержать санкции Евросоюза против России только перед непосредственным вступлением республики в объединение, заявил сербский министр по вопросам европейской интеграции Неманья Старович.

Он объяснил решение важностью для Сербии европейских инструментов поддержки.

«Сербия готова полностью поддержать санкции Евросоюза против России, когда членство в ЕС для страны станет очевидным, то есть всего за несколько месяцев до вступления», - сказал министр в интервью австрийскому радио APA.

По его словам, европейские ограничения не окажут значительного влияния на Москву, но сербская экономика от них пострадает очень сильно. Старович напомнил, что его страна получила гораздо меньше средств поддержки во время пандемии коронавируса по сравнению с другими государствами. В пример он привел Хорватию, которой выделили более 20 млрд евро из европейских фондов, а Сербии же - 165 млн евро.

Министр также обратил внимание на то, что официальный Белград поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич неоднократно выступал против антироссийских санкций. Ранее он пообещал, что его страна не введет ограничения против Москвы, пока он находится на посту президента. Он также присутствовал в Москве на торжествах по случаю празднования 9 Мая, несмотря на угрозы представителей ЕС касательно членства Сербии в блоке.