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Уиткофф выразил уверенность, что мир между Россией и Украиной будет достигнут

Отвечая на вопрос, чем бы он хотел завершить собственную дипломатическую карьеру, Уиткофф ответил, что «разрешением ситуации между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения».
Дарья Ситникова 2025-07-27 06:51:00
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что уверен в вероятности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью невестке американского лидера Ларе Трамп на Fox News.

«Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться ее завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом», - сказал он.

Уиткофф, отвечая на вопрос, чем бы он хотел завершить собственную дипломатическую карьеру, ответил, что «разрешением ситуации между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения».

Крайний телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся 3 июля. Американский лидер во время беседы поднял тему о прекращении боевых действий на Украине. Путин согласился, что досрочного решения конфликта можно достичь только через переговоры, но также и напомнил о необходимости устранении первопричины конфликта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор двух лидеров, заявил, что беседа показала твердость позиций обоих собеседников. Он добавил, что лидеры готовы слушать друг друга, несмотря на вышеуказанный фактор.

#Россия #Путин #сша #Трамп #мирное соглашение #стив Уиткофф
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