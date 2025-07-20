В Кремле подчеркнули твердость позиций Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом показал твердость позиций обоих собеседников. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях», - сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков добавил, что Путин и Трамп готовы слушать друг друга, несмотря на вышеуказанный фактор. Кроме того, встреча глав обоих государств обязательно состоится в связи с ее необходимостью. Но точные сроки не называются. Также для этого предстоит проделать необходимую работу.

«Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты», - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, последний телефонный разговор двух глав государств состоялся 3 июля. Трамп во время беседы поднял вопрос прекращения боевых действий на Украине. Путин согласился, что долгосрочного решения конфликта можно достичь только через переговоры, но напомнил о необходимости устранить первопричины конфликта.