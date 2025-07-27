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Спасатели завершили поисковые работы после взрыва в доме в Саратове

Жертвами взрыва бытового газа стали семь человек, среди них - один ребенок, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Лиза Губина 2025-07-27 18:20:27
© Фото: busargin_r, Telegram

Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы в разрушенном из-за взрыва газа многоэтажном доме в Саратове, сообщили в пресс-службе министерства. Специалисты продолжают собирать и вывозить с места строительный мусор.

«С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС России», - уточнили в ведомстве.

По данным ведомства, специалисты используют специальную высотную технику при разборе завалов. Удалось вывезти более двух тысяч кубометров строительного мусора.

Напомним, сегодня утром жителям трех из пяти подъездов многоквартирного дома разрешили вернуться домой, нахождение в этих участках признали безопасным. Четвертый и пятый подъезды закрыты - с завтрашнего дня специалисты обследуют состояние конструкций, сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

При взрыве бытового газа в Саратове погибли семь человек, в том числе один ребенок - специалисты достали из-под обломков их тела. В результате ЧП обрушился торец дома с 10-го по 1-й этаж - более 30 квартир разрушены или повреждены. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

#Саратов #Взрыв газа #МЧС России #разбор завалов #поисково-спасательные работы
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