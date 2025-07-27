Жильцам дома в Саратове после взрыва открыли доступ в три подъезда

Жильцам поврежденного взрывом дома в Саратове открыли доступ в три подъезда из пяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По данным агентства, закрыт вход в пятый и четвертый подъезды. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Экспертная организация проверила состояние несущих конструкций здания и признала безопасным нахождение в 1-3 подъездах, сообщил глава города Михаил Исаев. Воду подали по временной схеме, электроснабжение работает штатно. На месте дежурят оперативные службы, полиция и администрация.

При взрыве газа погибли семь человек, за помощью к медикам обратились 16. Судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Разрушен угловой (пятый) подъезд десятиэтажного дома. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.