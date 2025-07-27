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Жильцам дома в Саратове после взрыва открыли доступ в три подъезда

Закрыт вход в пятый и четвертый подъезды.
Владимир Рубанов 2025-07-27 08:56:25
© Фото: Telegram/busargin_r

Жильцам поврежденного взрывом дома в Саратове открыли доступ в три подъезда из пяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По данным агентства, закрыт вход в пятый и четвертый подъезды. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Экспертная организация проверила состояние несущих конструкций здания и признала безопасным нахождение в 1-3 подъездах, сообщил глава города Михаил Исаев. Воду подали по временной схеме, электроснабжение работает штатно. На месте дежурят оперативные службы, полиция и администрация.

При взрыве газа погибли семь человек, за помощью к медикам обратились 16. Судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Разрушен угловой (пятый) подъезд десятиэтажного дома. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании  услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

#взрыв #Саратов #МЧС России #жильцы #поисково-спасательные работы
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