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Путину вручили медаль Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту»

Председатель Морской коллегии отметил, что глава государства помогает флоту еще с 1997 года и по сей день принимает активное участие в его работе.
Лиза Губина 2025-07-27 16:20:32
© Фото: Kremlin.ru © Видео: Kremlin.ru

Президента России Владимира Путина наградили медалью Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту». Глава государства получил почетный знак из рук помощника главы государства, председателя коллегии Николая Патрушева.

«Вы образовали Морскую коллегию, и мне как руководителю сегодня очень приятно наградить Вас впервые. Еще никто не награждался», - отметил он.

По словам Патрушева, президент помогал флоту еще с 1997 года и по сей день принимает активное участие в его работе. В ответ Владимир Путин пошутил, что как только появится повод наградить Патрушева, он сразу это сделает.

Напомним, сегодня в нашей стране отмечают День Военно-Морского флота. В своем поздравлении президент России напомнил, что с петровских времен флот был и остается достоянием и гордостью Отечества. По этому случаю глава государства и Верховный Главнокомандующий посетил Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где расположен Главный штаб ВМФ РФ.

#флот #Владимир Путин #николай патрушев #медаль #Морская коллегия
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