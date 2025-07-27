Путин оценил новую стратегию развития ВМФ России

Новая стратегия развития Военно-морского флота России является прямым свидетельством того, что Москва уверена в своих силах и возможностях. Об этом заявил президент Владимир Путин, обращаясь к военным морякам по случаю Дня ВМФ, который отмечается сегодня.

«В этом году утверждена новая стратегия развития Военно-морского флота России. Впервые в истории она рассчитана на длительный период - до 2050 года. И это - прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях», - сказал Путин.

Напомним, глава государства утвердил новую стратегию развития ВМФ России в июне. Документ стратегического планирования отвечает на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России для отстаивания ее интересов в мировом океане.

В стратегии предусмотрен анализ развития военно-политической обстановки в мире и варианты вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов. Она оценивает текущее состояние и возможности ВМФ с учетом опыта специальной военной операции.

В документе также сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота и его задачам.