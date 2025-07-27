Премьер Камбоджи подтвердил соглашение о прекращении огня с Таиландом

Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня. Эту информацию подтвердил премьер-министр Камбоджи Хун Манет в своих соцсетях, передает ТАСС.

Премьер поручил своему заместителю координировать действия с госсекретарем США Марко Рубио и тайским коллегой.

Стороны смогли договориться после телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома ранее выразил обеспокоенность человеческими жертвами конфликта.

Трамп написал в своей соцсети, что поговорил с премьер-министром Камбоджи о прекращении огня и собирается позвонить исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда с тем же требованием.

«Мы ведем торговые переговоры с обеими странами и не будем заключать сделки, пока они воюют», - заявил глава Белого дома.

Президент США добавил, что рассчитывает урегулировать ситуацию, как конфликт между Пакистаном и Индией. После этого стало известно, что Таиланд согласился на перемирие с Камбоджей.

Почти 30 000 человек в Камбодже покинули свои дома из-за конфликта. Вооруженное столкновение началось утром в четверг, 24 июля, на спорной пограничной территории. Стороны задействовали реактивную артиллерию и авиацию. Обстрелы привели к жертвам среди гражданского населения.