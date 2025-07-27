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Таиланд согласился на перемирие с Камбоджей после звонка Трампа

Таиланд хочет увидеть «искреннее намерение» Камбоджи завершить конфликт.
Виктория Бокий 2025-07-27 02:02:57
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Таиланд согласен на перемирие с Камбоджей, но хочет увидеть «искреннее намерение» второй стороны. Об этом заявил врио премьер-министра, вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай.

По его словам, у него был разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие.

«Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи», — отметил Пхумтхам Вечайчай.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда добавил, что попросил Трампа передать, что Бангкок хочет как можно скорее провести двусторонний диалог о прекращении огня и мирном разрешении конфликта.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп постарался урегулировать вооруженный конфликт Таиланда и Камбоджи, мотивируя две страны провести встречу о перемирии экономикой. Он заявил, что возобновит заключение торговых соглашений со странами только тогда, когда закончится вооруженный конфликт.

#Дональд Трамп #перемирие #Таиланд #камбоджа #пхумтхам вечайчай
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