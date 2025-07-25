Трехдневный траур объявлен в Амурской области и Хабаровском крае

Власти Амурской области объявили трехдневный траур по погибшим пассажирам разбившегося самолета Ан-24. Трагедия унесла жизни 48 человек.

«С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет. Объявляю в регионе трехдневный траур 25, 26 и 27 июля», - написал в своем Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.

В течение трех дней во всех территориях области будут приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия, в храмах проведут панихиду по погибшим.

Трехдневный траур по жертвам авиакатастрофы также объявлен в Хабаровском крае, жители которого были на борту разбившегося самолета. По словам губернатора Дмитрия Демешина, их семьи получат по миллиону рублей, также им оплатят проезд к месту трагедии.

Ранее о крушении Ан-24 доложили президенту Владимиру Путину. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, самолет разбился этим утром при заходе на посадку в аэропорту Тынды. Обломки лайнера обнаружили в 15 километрах от взлетно-посадочной полосы. Причины авиакатастрофы пока не установлены, на месте работают следователи и эксперты. Возбуждено уголовное дело.