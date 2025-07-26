Россия ответит немедленно и сокрушительно на любую военную агрессию против Калининградской области. Об этом заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью России, и ответ будет включать применение всех сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами госполитики РФ в области ядерного сдерживания.

У России есть все необходимые военные инструменты для гарантии безопасности региона, заверил помощник президента. Он отметил, что агрессивные намерения в отношении Калининграда имеют исторические корни.

Патрушев посоветовал деятелям НАТО выучить русский язык, чтобы понять слова Путина о ненападении на страны альянса. По его словам, РФ не собирается нападать на НАТО, и можно говорить на любом языке, кроме языка силы, угроз и шантажа.

Генсек НАТО Марк Рютте в январе 2025 года пригрозил европейским странам-членам альянса, что им стоит выучить русский язык, если они не поднимут военные расходы.

Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил о плане подавления оборонительного потенциала РФ в Калининградской области.