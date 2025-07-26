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Патрушев объяснил, зачем членам НАТО знание русского языка

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что можно говорить на любом языке, кроме языка силы, угроз и шантажа.
Ян Брацкий 2025-07-26 05:11:44
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Keystone Press Agency Global Look Press

Знание русского языка позволит командованию НАТО наконец понять слова Владимира Путина о том, что Москва не собирается нападать на страны альянса. С таким заявлением выступил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте запугивал страны-члены блока, утверждая, что им придется выучить русский язык, если они не увеличат расходы на коллективную оборону до 5% от ВВП.

«Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО <...> Можно говорить на любом языке, кроме языка силы, угроз и шантажа», - сказал Патрушев в интервью РИА Новости.

По его словам, нет никакого смысла в нападении на страны альянса, а воинственная риторика его руководства призвана лишь отвлечь население Евросоюза от плачевного состояния собственной экономики.

В начале июля генсек НАТО заявил о необходимости готовить население стран блока к войне. Рютте также призвал тратить больше денег на кибербезопасность и развивать военно-промышленный комплекс.

Москва неоднократно заверяла, что не собирается нападать на страны НАТО. Президент Владимир Путин уличил западные правительства в попытке сделать из России «образ врага». Заявления о подготовке Кремля к войне с НАТО Путин назвал чушью и бредом.

#Россия #Путин #НАТО #русский язык #Патрушев
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