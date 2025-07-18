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В Кремле прокомментировали угрозы генерала США Калининграду

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что их учтут в диалоге с Вашингтоном.
Глеб Владовский 2025-07-18 14:05:39
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости

Угрозы генерала армии США Кристофера Донахью о том, что НАТО может «очень быстро стереть» Калининград с карты, в очередной раз показывают враждебность альянса в отношении России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это одно заявление в череде таких же враждебных, агрессивных, которые мы сейчас часто слышим. НАТО - это инструмент конфронтации. Это блок, который враждебен в отношении нашей страны», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что слова американского военнослужащего будут учтены в диалоге с Вашингтоном. Кроме того, будут приняты соответствующие меры для обеспечения безопасности страны.

Ранее Донахью заявил, что в НАТО разработали план по уничтожению Калининграда. По его словам, это якобы можно реализовать «в неслыханные сроки».

#в стране и мире #НАТО #армия США #Калининград #Дмитрий Песков #угрозы
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