В Кремле прокомментировали угрозы генерала США Калининграду

Угрозы генерала армии США Кристофера Донахью о том, что НАТО может «очень быстро стереть» Калининград с карты, в очередной раз показывают враждебность альянса в отношении России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это одно заявление в череде таких же враждебных, агрессивных, которые мы сейчас часто слышим. НАТО - это инструмент конфронтации. Это блок, который враждебен в отношении нашей страны», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что слова американского военнослужащего будут учтены в диалоге с Вашингтоном. Кроме того, будут приняты соответствующие меры для обеспечения безопасности страны.

Ранее Донахью заявил, что в НАТО разработали план по уничтожению Калининграда. По его словам, это якобы можно реализовать «в неслыханные сроки».