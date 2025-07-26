ABC: пособница Эпштейна получила частичный иммунитет перед допросом

Осужденная за торговлю несовершеннолетними сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл перед допросом получила частичный иммунитет. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Частичный иммунитет подразумевает, что ответы Максвелл не будут использоваться против нее. По данным телеканала, подобное право предоставляется лицам, которых пытаются привлечь к сотрудничеству по уголовному делу.

Отмечается, что Гислейн Максвелл отвечала на вопросы около девяти часов на протяжении двух дней после того, как ей предоставили ограниченную форму иммунитета.

«Иммунитет позволил Максвелл свободно отвечать на вопросы заместителя замгенпрокурора Тодда Бланша, не опасаясь, что ее ответы впоследствии могут быть использованы против нее», - говорится в сообщении.

По мнению газеты The New York Times, полученный Максвелл «условный иммунитет» подразумевает, что защита от обвинений не будет действовать, если она даст ложные показания.

Напомним, что в США призвали полностью раскрыть данные по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В ходе следствия в альбоме Эпштейна обнаружили непристойный рисунок, который подарил финансисту нынешний президент США Дональд Трамп, сообщала газета The Washington Post. По данным издания, в альбоме, собранном близкой подругой Эпштейна Гислейн Максвелл, находились послания непристойного характера от его друзей. Одним из авторов был американский лидер.

На эту тему со «Звездой» побеседовал американист Андрей Шитов. По его мнению, скандальное дело Эпштейна - это очередной повод для оппозиции повлиять на репутацию действующей администрации страны.