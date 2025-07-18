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WSJ: непристойный рисунок от Трампа обнаружили у Эпштейна

Американский лидер отрицает свою причастность к этому рисунку.
Глеб Владовский 2025-07-18 08:20:01
© Фото: Kevin Dietsch, Consolidated News Photos, Globallookpress

У американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, обнаружили рисунок обнаженной женщины, подаренный ему на 50-летие президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в альбоме, собранном близкой подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, находились послания непристойного характера от его друзей. Одним из авторов стал американский лидер, подписавший этот рисунок словами «С днем рождения - и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом».

В свою очередь Трамп заявил, что не делал таких подарков Эпштейну. Он добавил, что собирается подать в суд на WSJ, утверждая, что информация, опубликованная в газете, недостоверная.

«Я никогда в жизни не писал картин. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова», - написал американский лидер в соцсетях.

Ранее Трамп резко раскритиковал журналистов за вопросы об Эпштейне в ходе заседания кабинета министров, поинтересовавшись, почему они продолжают говорить о финансисте, когда в стране есть другие темы для обсуждения.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #рисунок #Джеффри Эпштейн #непристойный жест
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