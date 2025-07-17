В США призвали полностью раскрыть дело Эпштейна

В США выступили с призывами полностью раскрыть данные по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Такое заявление сделал лидер партии республиканцев Джон Тьюн.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы было полное раскрытие информации и чтобы все было прозрачно», - высказался он в эфире Fox News.

Политик добавил, что рано или поздно придется принять четкое решение по этому вопросу. Он подчеркнул, что доверие общества к правовой системе страны и открытости расследования крайне важно.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своих политических оппонентов в том, что те сфабриковали версию о том, что существуют дополнительные документы по делу скандального финансиста. По словам американского лидера, слухи о «документах Эпштейна» создали члены Демократической партии, в частности, он упомянул экс-президента США Барака Обаму и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Напомним, Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере временного содержания в 2019 году. Его обвиняли в связях с несовершеннолетними девушками и торговле сексуальными услугами.