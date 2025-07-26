Бусаргин: спасатели разобрали 60-70% завалов на месте взрыва в Саратове

Спасатели без передышки работают больше суток над разбором завалов в Саратове. Сейчас они приступили к участкам снаружи и в подвале здания, после этого продолжат расчистку верхних этажей. По предварительным прогнозам, расчистить место ЧП удастся только к утру. К работам привлекли больше 400 человек и свыше сотни единиц техники.

«На сегодняшний момент производится разбор завалов. Разобрано порядка 60-70%, работы будут продолжаться в ночное время и до момент пока не будет убран последний завал», - сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

К этой минуте известно о семи погибших, среди которых ребенок. Тела шести, в том числе ребенка, обнаружили еще накануне. Мальчику было 4 года. Сегодня спасатели достали из-под завалов седьмого погибшего, им оказалась женщина, сейчас с телами работают следователи. Кроме того один человек госпитализирован.

«Личный состав сейчас работает с наружной стороны, привлекаем тяжелую технику, вывозим мусор на спецоборудованную площадку, где уже работают следователи», - рассказал начальник управления и организации пожаротушения и проведения аварийно спасательных работ Евгений Постов.

Предварительной причиной взрыва называют детонацию бытового газа. Но жители, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что в доме никогда не было проблем с оборудованием.

«Нас только проверяла компания, жалоб никаких. У нас прекрасный дом. У нас проверка была две недели назад... У нас было все в порядке», - поделилась Галина Еремина.

Напомним, трагедия произошла накануне днем. Разрушены больше 30 квартир, с первого по 10 этаж. Три верхних этажа уничтожены полностью, из-за рисков обвала спасатели разобрали еще один пролет.

Жителей эвакуировали сразу после взрыва, для них приготовили пункты временного размещения. Но уже ночью жильцам соседних домой и жителями первых трех подъездов разрешили вернуться в квартиры. Четвертый и соответственно пятый подъезд сейчас закрыты для людей из-за опасности обвалов, там работают спасатели и следователи

Сейчас рядом с домом появляются стихийные мемориалы. Люди несут сюда цветы и детские игрушки. В Саратове принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня, и объявлен траур.