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Япония побила мировой рекорд по продолжительности жизни женщин

В 2024 году японки в среднем проживали 87,13 года.
Екатерина Пономарева 2025-07-27 01:44:50
© Фото: Michael Reichel, Global Look Press

Япония установила новый мировой рекорд по продолжительности жизни женщин. Слабый пол в этой стране в среднем проживает на 6 лет дольше мужчин.

В 2024 году японки в среднем проживали 87,13 года, а японцы 81,09 года, сообщило Министерство здравоохранения страны. По продолжительности жизни мужчин Япония занимает только шестое место, ее обгоняют Норвегия, Швейцария и Швеция.

Япония в 40-й раз побила мировой рекорд по продолжительности жизни женщин. Данные не сильно изменились. По сравнению с прошлым годом показатель жизни японок повысился лишь на 0,01%. Разницы в количестве прожитых лет у мужчин с прошлого года не наблюдается.

Напомним, в начале этого года умерла старейшая жительница планеты. Японка Томико Итоока скончалась в возрасте 116 лет. В книге рекордов Гиннесса официально признали женщину самым старым человеком в мире. Раннее умерла принцесса Юрико Микаса в возрасте 101 года. Она была старейшим членом императорской семьи Японии.

#Япония #продолжительность жизни #рекорд #долгожитель
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