На 102-м году скончалась старейший член японской императорской семьи

Умерла старейший член японской императорской семьи — принцесса Юрико Микаса. Она скончалась в возрасте 101 года, передает NHK.

«Принцесса Микаса ушла из жизни в возрасте 101 года», - следует из сообщения телеканала.

Она была вдовой принца Такахито, который является младшим братом императора Хирохито, то есть дедушки нынешнего императора Нарухито.

По данным телеканала, ее госпитализировали еще 3 марта этого года из-за инфаркта мозга. Агентство императорского двора объявило, что функции тела ухудшаются, Юрико Микаса скончалась в 6:32 утра 15 ноября.