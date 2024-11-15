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На 102-м году скончалась старейший член японской императорской семьи

Она была госпитализирована еще 3 марта этого года из-за инфаркта мозга.
Карина Тазетдинова 2024-11-15 03:01:15
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Умерла старейший член японской императорской семьи — принцесса Юрико Микаса. Она скончалась в возрасте 101 года, передает NHK.

«Принцесса Микаса ушла из жизни в возрасте 101 года», - следует из сообщения телеканала.

Она была вдовой принца Такахито, который является младшим братом императора Хирохито, то есть дедушки нынешнего императора Нарухито.

По данным телеканала, ее госпитализировали еще 3 марта этого года из-за инфаркта мозга. Агентство императорского двора объявило, что функции тела ухудшаются, Юрико Микаса скончалась в 6:32 утра 15 ноября.

#Япония #Трагедия #принцесса #Юрико Микаса
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