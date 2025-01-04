В Японии скончалась старейшая жительница планеты

В Японии в возрасте 116 лет скончалась старейший на Земле человек Томико Итоока. Об этом со ссылкой на представителей администрации города Асия сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что женщина умерла в минувшее воскресенье, 29 декабря. Она прожила в доме престарелых.

Книга рекордов Гиннесса официально признала Томико Итоока старейшим человеком в мире в сентябре 2024 года. До этого обладателем данного титула была 117-летняя испанке Мария Браньяс Морера.

А в декабре 2023 года Томико Итоока стала старейшим жителем Японии. Это произошло после смерти 116-летней Фусы Тацуми из Касивары.

Напомним, ранее ушла из жизни старейший член японской императорской семьи - принцесса Юрико Микаса. Она скончалась в возрасте 101 года.