Камбоджа призвала Таиланд к миру на заседании СБ ООН

Постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа в своем выступлении призывал к немедленному и безоговорочному прекращению огня и отверг обвинения в нападении на соседний Таиланд. Об этом сообщает ТАСС.

Камбоджийский дипломат заявил, что армия его страны в три раза меньше армии Таиланда. Кроме того, у нее нет полностью оснащенных военно-воздушных сил.

Чхеа призвал Таиланд к мирному разрешению споров. Он отметил, что Камбоджа рассчитывает на то, что члены СовБеза ООН призовут к максимальной сдержанности и урегулированию ситуации дипломатическими методами.

Обострение в отношениях двух стран Юго-Восточной Азии произошло 23 июля. По имеющимся данным, на границе государств тайские солдаты подорвались на мине. Таиланд отозвал своего посла, обвинив Камбоджу в эскалации.

Между странами началась вооруженная конфронтация с применением тяжелой артиллерии и авиации.

Ранее эксперт рассказал о том, что причиной военного конфликта мог стать телефонный звонок премьер-министра Таиланда Пеатхонгтарн Чиннават председателю правящей Народной партии Камбоджи Хун Сену.