МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Камбоджа призвала Таиланд к миру на заседании СБ ООН

Постоянный представитель Камбоджи в ООН Кео Чхеа отверг обвинения в нападении на Таиланд и призвал к прекращению огня.
Сергей Дьячкин 2025-07-26 04:17:36
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Постоянный представитель Камбоджи при ООН Кео Чхеа в своем выступлении призывал к немедленному и безоговорочному прекращению огня и отверг обвинения в нападении на соседний Таиланд. Об этом сообщает ТАСС.

Камбоджийский дипломат заявил, что армия его страны в три раза меньше армии Таиланда. Кроме того, у нее нет полностью оснащенных военно-воздушных сил.

Чхеа призвал Таиланд к мирному разрешению споров. Он отметил, что Камбоджа рассчитывает на то, что члены СовБеза ООН призовут к максимальной сдержанности и урегулированию ситуации дипломатическими методами.

Обострение в отношениях двух стран Юго-Восточной Азии произошло 23 июля. По имеющимся данным, на границе государств тайские солдаты подорвались на мине. Таиланд отозвал своего посла, обвинив Камбоджу в эскалации.

Между странами началась вооруженная конфронтация с применением тяжелой артиллерии и авиации.

Ранее эксперт рассказал о том, что причиной военного конфликта мог стать телефонный звонок премьер-министра Таиланда Пеатхонгтарн Чиннават председателю правящей Народной партии Камбоджи Хун Сену.

#ООН #совет безопасности оон #вооруженный конфликт #Таиланд #камбоджа #призыв к переговорам
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 