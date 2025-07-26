МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При взрыве в Саратове вместе с семьей погиб начальник ж/д станции

При обрушении дома в Саратове погибли семь человек, включая ребенка.
Екатерина Пономарева 2025-07-26 15:35:33
© Фото: Fedorova Victoria, Global Look Press

Начальник железнодорожной станции разъезд Липовский Георгий Ерофеев погиб при взрыве дома в Саратове. Ему было 33 года. Также ушли из жизни все члены его семьи. Об этом сообщает официальный канал Приволжской железной дороги. Сотрудники РЖД выражают соболезнования близким и родственникам Георгия Ерофеева и окажут им материальную помощь.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал «Звезде» о том, что спасатели разобрали почти 50% завалов. Работы ведутся с особой осторожностью, так как под обломками еще могут быть живые люди.

В Саратове на улице Блинова произошел взрыв, в результате которого обрушилась часть десятиэтажного дома. По предварительным данным, трагедия случилась из-за утечки газа. Погибли семь человек, включая ребенка. 

В Саратовской области объявлен трехдневный траур. Также власти приняли решение помочь семьям погибшим и выплатить по 1 миллиону рублей.

#пожар #взрыв #ржд #Саратов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 