При взрыве в Саратове вместе с семьей погиб начальник ж/д станции

Начальник железнодорожной станции разъезд Липовский Георгий Ерофеев погиб при взрыве дома в Саратове. Ему было 33 года. Также ушли из жизни все члены его семьи. Об этом сообщает официальный канал Приволжской железной дороги. Сотрудники РЖД выражают соболезнования близким и родственникам Георгия Ерофеева и окажут им материальную помощь.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал «Звезде» о том, что спасатели разобрали почти 50% завалов. Работы ведутся с особой осторожностью, так как под обломками еще могут быть живые люди.

В Саратове на улице Блинова произошел взрыв, в результате которого обрушилась часть десятиэтажного дома. По предварительным данным, трагедия случилась из-за утечки газа. Погибли семь человек, включая ребенка.

В Саратовской области объявлен трехдневный траур. Также власти приняли решение помочь семьям погибшим и выплатить по 1 миллиону рублей.