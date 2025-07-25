Рубио раскритиковал Макрона за слова о признании Палестины

США отвергают решение Франции признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X.

Кроме того, Рубио назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона безрассудным, которое «лишь служит пропаганде ХАМАС». Также он назвал слова французского лидера «пощечиной» жертвам 7 октября 2024 года.

«Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и отбрасывает мир назад. Это пощечина жертвам 7 октября», - приводит слова Рубио RT.

Ранее Макрон заявил, что его страна признает Палестину, и он официально объявит об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

На это заявление тут же отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, осудив французского лидера. Он также подчеркнул, что решение Франции поощряет террор.