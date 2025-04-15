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FT: Сербию не примут в ЕС, если Вучич поедет на 9 Мая в Москву

Вучичу сказали, что присутствие на параде будет нарушением критериев членства в Евросоюзе.
Владимир Рубанов 2025-04-15 21:29:07
© Фото: Nemanja Cabric XinHua, Global Look Press

Представители Европейского союза предупредили президента Сербии Александра Вучича, что его участие в военном параде 9 мая в Москве может помешать вступлению страны в ЕС. Об этом пишет Financial Times.

Вучичу сказали, что присутствие на параде будет нарушением критериев членства в Евросоюзе.

«Мы должны гарантировать, что они понимают, что определенные решения имеют свою цену. Последствием этого является то, что они не вступают в Европейский союз», - заявил генеральный секретарь министерства иностранных дел Эстонии.

Сербия пытается одновременно развивать связи с Брюсселем и Москвой. Она отказалась поддержать западные санкции против России. Это вызвало гнев столиц ЕС, которые настаивают на том, что такой шаг должен быть частью усилий Белграда по вступлению в сообщество.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, также заявил, что планирует присутствовать на параде.

«Мы ясно дали понять, что не хотим, чтобы в этом участвовала ни одна страна», - заявила главный дипломат ЕС Кайя Каллас.

Бывший эстонский премьер добавила, что поездки в Москву будут иметь для представителей стран ЕС «последствия». Фицо ответил, что никто не может приказывать ему, куда ехать, а куда нет.

#Сербия #ЕС #Александр Вучич #Кайя Каллас #80-летие победы в Великой Отечественной войне
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