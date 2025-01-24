Вучич: Сербия не будет вводить санкции против РФ, пока я президент

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград не будет вводить санкции против России, пока он находится на посту главы государства. Слова политика приводит агентство Танюг.

«Мы на европейском пути, и скоро я поговорю с российским президентом (Владимиром Путиным - прим.ред.), чтобы узнать, как преодолеть проблемы, связанные с введенными санкциями и другими вещами. И мы найдем решение», - сказал Вучич.

Он добавил, что Сербия сохранит дружеские и братские отношения с Россией. По словам Вучича, на Западе хотят вернуть Сербию в 2000 год, когда «решение принимал кто-то другой», и определить за Белград, в отношении кого и когда вводить санкции.

На прошлой неделе сербский лидер также обвинил Запад в попытке устроить в стране цветную революцию и пообещал, что после определенного момента Сербия перестанет терпеть и начнет действовать.

Напомним, ранее угрозы ввести новые рестрикции в отношении нашей страны прозвучали в Соединенных Штатах. Президент страны Дональд Трамп призвал Москву заключить сделку по Украине, иначе ему придется ввести санкции или высокие налоги и тарифы.