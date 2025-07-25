CNN: столкновение астероида 2024 YR4 с Луной угрожает спутникам Земли

Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может затронуть инфраструктуру на поверхности самого спутника Земли, а также повредить спутники и другие космические аппараты на орбите планеты, от которых мы зависим в плане навигации и связи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских ученых.

«Столкновение станет уникальным событием для человечества, но оно также может привести к выбросу мелкозернистой лунной породы в сторону нашей планеты», - говорится в материале.

На данный момент вероятность столкновения тела, которое размером с здание, с Луной составляет 4,3%. По предварительным оценкам, возможный удар станет самым крупным за последние пять тысяч лет.

На этом фоне ученые обратили внимание на необходимость организации не только земной защиты, но и лунной, а также на важность изучения космических тел, которые нацелены на Луну.

Напомним, речь идет об астероиде диаметром 53-57 метров, открытом в декабре 2024 года. Еще в апреле текущего года шанс его столкновения со спутником Земли был равен 3,8%, он постепенно повышается. Изначально ученые говорили о возможном ударе о Землю, однако позже переориентировались на Луну.