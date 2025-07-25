МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CNN: столкновение астероида 2024 YR4 с Луной угрожает спутникам Земли

Астероид достигает 53-57 метров, ученые сообщают о его возможном столкновении с Луной в 2032 году.
Лиза Губина 2025-07-25 21:59:11
© Фото: Nicolas Economou ZUMAPRESS.com Globallookpress

Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может затронуть инфраструктуру на поверхности самого спутника Земли, а также повредить спутники и другие космические аппараты на орбите планеты, от которых мы зависим в плане навигации и связи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских ученых.

«Столкновение станет уникальным событием для человечества, но оно также может привести к выбросу мелкозернистой лунной породы в сторону нашей планеты», - говорится в материале.

На данный момент вероятность столкновения тела, которое размером с здание, с Луной составляет 4,3%. По предварительным оценкам, возможный удар станет самым крупным за последние пять тысяч лет.

На этом фоне ученые обратили внимание на необходимость организации не только земной защиты, но и лунной, а также на важность изучения космических тел, которые нацелены на Луну.

Напомним, речь идет об астероиде диаметром 53-57 метров, открытом в декабре 2024 года. Еще в апреле текущего года шанс его столкновения со спутником Земли был равен 3,8%, он постепенно повышается. Изначально ученые говорили о возможном ударе о Землю, однако позже переориентировались на Луну.

#космос #Земля #астероид #Луна #2024 YR4 #спутники земли
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 