NASA повысило шансы столкновения астероида 2024 YR4 с луной в 2032 году

Повысилась вероятность столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с луной в 2032 году. Об этом предупредило американское космическое агентство NASA.

Сообщается, что шанс на столкновение повысился до 3,8%.

Также ученые уточнили размеры опасного астероида. По новым данным, его диаметр составляет 53-67 метров.



Отмечается, что наблюдения за 2024 YR4 возобновятся в предстоящем мае.

Напомним, что астероид 2024 YR4 открыли в декабре 2024 года. Его обнаружила обсерватория ATLAS в Чили.

В феврале этого года ученые забили тревогу и предупредили, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2032 году равна 2,6%.