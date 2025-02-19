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Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей выросла до 2,6%

Столкновение может произойти в декабре 2032 года.
Виктория Бокий 2025-02-19 09:32:29
© Фото: NASA, Goddard, Globallookpress

NASA назвала новый процент вероятности столкновения астероида 2024 YR4, способного «уничтожить города», с Землей. На сегодняшний день вероятность составляет 2,6%. Об этом сообщает Daily Mail.

Прогнозируется, что небесное тело столкнется с нашей планетой в декабре 2032 года.

Ранее американское космическое агентство сообщало, что вероятность столкновения астероида с Землей возросла вдвое – с 1% до 2,3%. Тогда же отметили, что наблюдение за этим небесным телом будет продолжаться до апреля этого года, пока астероид будет виден. После он будет слишком слабым для наблюдений до июня 2028 года.

Напомним, что астероид 2024 YR4 открыли в декабре 2024 года. Его обнаружила обсерватория ATLAS в Чили.

#космос #Земля #астероид #NASA #столкновение #небесное тело
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