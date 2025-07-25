Житель Саратова умер, проведя шесть часов под плитами после взрыва газа

В Саратове умер мужчина, который провел более шести часов под плитами разрушенного из-за взрыва газа многоэтажного дома, сообщает пресс-служба МЧС России. Число жертв трагедии возросло до шести.

«Спасатели извлекли из-под завалов пострадавшего и передали медикам. К сожалению, он скончался», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее при разборе завалов достали тело пятого погибшего. Экстренные службы продолжают работать на месте взрыва.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром в подъезде десятиэтажного дома, разрушены квартиры с седьмого по десятый этаж.