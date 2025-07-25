Под завалами саратовской многоэтажки обнаружили человека

Под завалами дома в Саратове нашли человека, который подает признаки жизни. Основные силы направили на его спасение. Об этом сообщили «Звезде» в МЧС.

«На месте проведения работ установлено место нахождения человека, который подает признаки жизни», - указано в материале.

По данным корреспондента «Звезды», у найденного мужчины зажаты ноги.

Кроме этого, спасатели обнаружили еще одного погибшего под завалами. На данный момент количество жертв увеличилось до четырех человек.

На месте обрушения части дома после взрыва жилой десятиэтажки в Саратове на улице Блинова работают экстренные службы, идет разбор завалов. Задействованы более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что многоэтажка может рухнуть. Спасатели никого близко не подпускают, территория ограждена.

Число пострадавших при обрушении дома пока неизвестно.