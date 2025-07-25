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Тело пятого погибшего обнаружили при разборе завалов в Саратове

На месте продолжают работать экстренные службы.
Гоар Хачатурян 2025-07-25 16:52:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во время разбора завалов после взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове спасатели обнаружили еще одно тело погибшего. Об этом сообщили «Звезде» в МЧС.

На данный момент общее количество жертв составляет пять человек, среди которых один ребенок. На месте обрушения жилой десятиэтажки работают экстренные службы.

Взрыв произошел в подъезде жилого десятиэтажного дома в Саратове. По данным МЧС, разрушена часть углового подъезда с седьмого по десятый этаж. На месте продолжают работать спасатели, пожарные, кинологи и спецтехника. Специалисты разбирают и обследуют завалы, эвакуируют людей.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что есть риск того, что жилой многоэтажный дом может рухнуть. Сейчас территория ограждена.

#взрыв #обломки #обрушение #Саратов #погибший
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