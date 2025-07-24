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Спасатели добрались до места авиакатастрофы Ан-24 в Амурской области

Самолет летел по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында.
Екатерина Пономарева 2025-07-24 15:05:06
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Спасатели МЧС России уже добрались до места авиакатастрофы Ан-24 в Приамурье. Там сейчас работают 149 специалистов и 21 единица техники.

Самолет Ан-24 разбился на гористой местности, куда добраться сложно. Спасателям приходилось использовать специальную технику на труднопроходимых участках.

По предварительной информации, погибли около 50 человек, включая детей.

Напомним, в Амурской области разбился самолет, который летел по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында. Перед авиакатастрофой Ан-24 снизился для посадки и пропал с радаров, не заходя на второй круг. Спасатели нашли обломки самолета на склоне горы в 16 километрах от Тынды в сторону поселка Кувыкта.

#авиакатастрофа #Приамурье #ан-24
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