Моисеев заявил, что «Князь Пожарский» должен прослужить 30-40 лет

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил «Звезде», что ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский», флаг на котором подняли сегодня, должен прослужить 30-40 лет.

«Это очень важное событие для всей нашей страны. Это основа наших морских стратегических ядерных сил государства», - подчеркнул он.

Моисеев выразил уверенность, что «Князя Пожарского» ждет славная история службы.

Александр Моисеев также добавил, что подлодки такого класса - основа морских стратегических ядерных сил России. Они оснащены баллистическими ракетами морского базирования «Булава».

Церемония поднятия военно-морского флага на «Князе Пожарском» состоялась сегодня в Архангельской области. В ней принял участие президент России Владимир Путин. Произнося речь, он подчеркнул, что наша страна обязательно реализует планы по созданию современных сил ВМФ и обеспечит свою безопасность.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.