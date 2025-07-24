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Моисеев заявил, что «Князь Пожарский» должен прослужить 30-40 лет

Александр Моисеев выразил уверенность, что поднятие флага на новой АПЛ - очень важное событие для всей страны.
2025-07-24 18:38:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил «Звезде», что ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский», флаг на котором подняли сегодня, должен прослужить 30-40 лет. 

«Это очень важное событие для всей нашей страны. Это основа наших морских стратегических ядерных сил государства», - подчеркнул он. 

Моисеев выразил уверенность, что «Князя Пожарского» ждет славная история службы.

Александр Моисеев также добавил, что подлодки такого класса - основа морских стратегических ядерных сил России. Они оснащены баллистическими ракетами морского базирования «Булава».

Церемония поднятия военно-морского флага на «Князе Пожарском» состоялась сегодня в Архангельской области. В ней принял участие президент России Владимир Путин. Произнося речь, он подчеркнул, что наша страна обязательно реализует планы по созданию современных сил ВМФ и обеспечит свою безопасность.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#подводные лодки #апл #северодвинск #Князь Пожарский #наш эксклюзив
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