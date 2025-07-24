Глава Минтранса потребовал довести выплаты до родных жертв крушения Ан-24

Глава Минтранса Андрей Никитин потребовал довести до родственников погибших в авиакатастрофе с Ан-24 пассажиров и членов экипажа все необходимые страховые и социальные выплаты. Об этом он сообщил по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения самолета.

По словам министра, родственникам организуют перелет к месту трагедии и обеспечат необходимой медицинской и психологической помощью. Он пообещал оперативную поддержку.

«В аэропорту Тынды усилена группа медиков и психологов для оказания помощи родственникам погибших», - добавил Никитин в своем сообщении в Telegram.

Министр продолжит работу на месте крушения, сейчас он направляется в Тынду.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня утром в Амурской области, все находившиеся на борту 48 человек погибли, среди них было пятеро детей. МАК начал расследование случившегося, СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

На место ранее прибыли спасатели, они исследуют место трагедии.