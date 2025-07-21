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В Подмосковье из-за ливней обрушился мост, соединявший три населенных пункта

В последние часы уровень воды начал снижаться, возможно, мост откроют для движения уже сегодня, он дает жителям доступ к магазинам и аптекам.
Лиза Губина 2025-07-21 16:12:28
© Фото: romanshamne, Telegram

Мост в деревне Алексино Наро-Фоминского округа, обрушившийся из-за сильных ливней, соединял три населенных пункта и являлся единственной связью с «большой землей», в том числе магазинами и аптекой, рассказал житель деревни Виктор в разговоре с 360.ru.

«Надо все-таки возвращаться в город, в том числе и детям, и семьям, и, как минимум, с точки зрения обеспечения вся "большая земля" там. Все стандартные наши магазины, доставки, естественно, досюда не доезжают», - пояснил он.

В деревне также выразили надежду на то, что мост удастся поскорее починить, так как какой-то альтернативной переправы не существует. По словам Виктора, в последние часы уровень воды в районе начал снижаться, есть вероятность, что движение по мосту откроют уже сегодня.

Напомним, июль принес в регионы России сильнейшие ливни и ветра. К примеру, в Коломне за ночь выпало 76% месячной нормы осадков. В Москве на фоне непогоды спрогнозировали задержки наземного транспорта.

Ранее «Звезда» также рассказывала о последствиях паводка в якутском поселке Оймякон, где местные жители остались без провизии, у них есть проблемы с питьевой водой.

#Подмосковье #мост #ливни #Обрушение моста #алексино #наро-фоминский округ
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