Дождь шел два месяца: житель Оймякона показал последствия мощного паводка

Житель якутского поселка Оймякон Семен Сивцев рассказал, что на фоне паводков в Якутии местные жители остались без провизии, у них есть проблемы с питьевой водой. В частности, под воду ушли 15 тонн муки и сама пекарня.

Также он показал разрушенную водой линию теплотрассы. На кадрах можно заметить плывущую в воде длинную трубу, а также развалившийся на части дом связи. Вода обступила и администрацию поселка, затопила местную площадь Победы и дома жителей.

По словам Семена, около двух месяцев в этом регионе шли дожди, что и вызвало сильный паводок. Поскольку местность горная, а у протекающей там реки Индигирки течение стремительное, то вода начала накапливаться и распространяться по поселку.

«Очень обильные дожди шли у нас, где-то около двух месяцев. У нас же местность горная, поэтому течение реки Индигирки очень буйное - и сразу, как говорится, как из кастрюли вода идет, не задерживается, сразу с гор. У нас же каменные горы», - пояснил он в комментарии «Звезде».

В то же время река Индигирка и ее притоки вышли из берегов. Вода достигла критического уровня. Из затопленной зоны уже эвакуированы свыше 100 местных жителей, среди них 31 ребенок. В целом в восьми населенных пунктах Республики Саха (Якутия) подтоплены 347 дворов, 93 жилых дома и два участка автодорог.