Задержки наземного транспорта возможны из-за сильного дождя в Москве

Локальные задержки наземного транспорта могут быть в понедельник в Москве из-за сильного дождя, сообщает Департамент транспорта столицы. При необходимости некоторые маршруты могут оперативно изменить, говорится в сообщении.

В Дептрансе призвали пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей. Водителям лучше избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

В Москве и Подмосковье с ночи идет сильный дождь. По предварительным данным базовой метеостанции города - ВДНХ, выпало уже около четверти от июльской нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сильные дожди прошли ночью в Подмосковье. В Коломне выпали рекордные 53 мм осадков (76% месячной нормы), побив достижение 2013 года (29 мм). В других городах осадки варьировались от 15 мм в Дмитрове и Серебряных Прудах до 52 мм в Луховицах.