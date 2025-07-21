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Расчеты БПЛА подловили на ротации врага на Южно-Донецком направлении

Дроноводы уничтожили украинскую автомобильную технику. Противник использовал ее для проведения ротации на переднем крае.
2025-07-21 13:24:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили автотранспорт украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

МО РФ уточнило, что эту технику враг использовал для того, чтобы проводить ротацию личного состава на переднем крае. Отмечено, что удары, которыми поражались цели, были точечными. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы вывели из строя замаскированную гаубицу ВСУ. Она находилась в Запорожской области в районе населенного пункта Новониколаевка, уточнили в российском оборонном ведомстве. 

В то же время в беседе со «Звездой» мехвод нашего танка констатировал, что украинский дрон не смог пробить российскую броню. Танкист с позывным Гусь заметил, что при ударе в ушах «хорошо глухануло», но ему удалось успешно откатиться в туман.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #автотранспорт #Южно-Донецкое направление #группировка восток
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