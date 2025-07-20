В Запорожской области дроноводы вывели из строя замаскированную гаубицу ВСУ

В Запорожской области операторы FPV-дронов 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили замаскированную буксируемую гаубицу ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уточняется, что вражеское орудие обнаружили возле населенного пункта Новониколаевка. В результате точного попадания гаубицы была выведена из строя. Кроме того, уничтожен и ее расчет.

Ранее в МО РФ рассказали, как дроноводы поразили вражеский танк в Днепропетровской области. Вражескую технику обнаружили в районе села Филия.

Уточняется, что украинская боевая техника была замаскирована в лесополосе.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.