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В Запорожской области дроноводы вывели из строя замаскированную гаубицу ВСУ

Вражеское орудие обнаружили возле населенного пункта Новониколаевка.
2025-07-20 06:53:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области операторы FPV-дронов 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили замаскированную буксируемую гаубицу ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уточняется, что вражеское орудие обнаружили возле населенного пункта Новониколаевка. В результате точного попадания гаубицы была выведена из строя. Кроме того, уничтожен и ее расчет.

Ранее в МО РФ рассказали, как дроноводы поразили вражеский танк в Днепропетровской области. Вражескую технику обнаружили в районе села Филия.

Уточняется, что украинская боевая техника была замаскирована в лесополосе.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #гаубица #МО РФ #запорожская область #новониколаевка
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