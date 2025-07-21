Мехвод танка рассказал, как дрон ВСУ не смог пробить российскую броню

Корреспондент «Звезды» Лана Иден работает в зоне специальной военной операции. В этот раз она пообщалась с нашими танкистами. Один из них, механик-водитель с позывным Гусь, рассказал ей, как российский танк успешно выдержал попадание украинского FPV-дрона.

Гусь признался, что он успел услышать характерный гул беспилотника-камикадзе. Это произошло после того, как 125-миллиметровое орудие танка успело сделать около пяти выстрелов.

«Я успеваю только в последний момент крикнуть экипажу: "Сейчас прилетит!" И в эту же секунду нам со стороны наводчика-оператора прилетает в бок. В ушах глухануло хорошо», - вспоминает мехвод.

Он добавил, что благодаря маневренности танка, в котором он находился, после удара удалось быстро откатиться в туман, спрятавшись от глаз неприятеля.

Ранее сообщалось, что действовавший на территории Луганской Народной Республики экипаж танка Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные позиции ВСУ. Цели удалось поразить на дистанции около пяти километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.