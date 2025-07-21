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Штурмовик: в боях за Попов Яр использовались лазейки по времени суток

Российским штурмовикам было необходимо преодолеть множество участков открытой местности. Для того чтобы запутать противника, группы заходили с разных сторон.
2025-07-21 12:04:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Старший штурмовой группы Алексей из 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказал, как наши бойцы зашли в Попов Яр, несмотря на обилие сложных, открытых участков. 

Штурмовик отметил, что этот населенный пункт представляет собой, по сути, одну большую улицу. В процессе освобождения там практически отсутствовало местное население - вместо него повсюду находились боевики ВСУ. Все усложнялось большим количеством полей вокруг, которые было трудно проскочить. 

«Накопились по разным посадкам там и потом уже через "открытку" двигались. Там есть лазейки разные, по времени суток. Мы передвигались тогда, когда это нужно было», - заметил Алексей. 

В российском оборонном ведомстве сообщили, что действия штурмовиков поддерживали расчеты ударных беспилотников и артиллерии, а также наши танкисты. 

Уточняется, что бои за Попов Яр длились несколько суток. При этом отмечено, что противник часто сдавался в плен. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #спецоперация #штурмовые группы #попов яр
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