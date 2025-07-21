Старший штурмовой группы Алексей из 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказал, как наши бойцы зашли в Попов Яр, несмотря на обилие сложных, открытых участков.

Штурмовик отметил, что этот населенный пункт представляет собой, по сути, одну большую улицу. В процессе освобождения там практически отсутствовало местное население - вместо него повсюду находились боевики ВСУ. Все усложнялось большим количеством полей вокруг, которые было трудно проскочить.

«Накопились по разным посадкам там и потом уже через "открытку" двигались. Там есть лазейки разные, по времени суток. Мы передвигались тогда, когда это нужно было», - заметил Алексей.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что действия штурмовиков поддерживали расчеты ударных беспилотников и артиллерии, а также наши танкисты.

Уточняется, что бои за Попов Яр длились несколько суток. При этом отмечено, что противник часто сдавался в плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.